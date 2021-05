Insécurité : Xavier Bertrand promet d'instaurer la majorité pénale à 15 ans s'il est élu en 2022

Le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand.

Candidat déclaré pour l'élection présidentielle de 2022, le président (ex-LR) de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a accordé un entretien au Journal du Dimanche, sur le thème notamment de la sécurité. "Les Français savent maintenant qu'il faudra attendre le prochain quinquennat pour qu'enfin les mesures qui s'imposent soient prises. Cela sera le premier devoir du président de la République, chef des armées, qui devra aussi être le chef des forces de sécurité et leur premier soutien", déclare Xavier Bertrand. Qui se positionne face à ses concurrents : "entre Emmanuel Macron, pour qui la sécurité n'a jamais été la priorité, et l'extrémisme de Marine Le Pen, qui veut profiter des problèmes, j'incarnerai une autre voie, concrète et républicaine, en cassant la spirale de la violence et de l'impunité dans notre pays."

Le président de la région Hauts-de-France liste une série de mesures qui permettraient, selon lui, aux délinquents de "savoir qu'il n'y aura plus d'impunité".

"Trop de trafiquants de drogue, après avoir été jugés, retournent dans leur quartier pour recommencer leur trafic comme avant. Je veux multiplier les peines complémentaires d'éloignement. Le placement sous bracelet électronique, y compris de mineurs, doit être généralisé pour empêcher la reconstitution des réseaux", détaille-t-il. Xavier Bertrand veut aussi multiplier par trois le nombre de centres éducatifs fermés. "Pour casser le phénomène des bandes, j'entends revoir complètement le Code pénal des mineurs : instaurer la majorité pénale à 15 ans, mais aussi scinder les fonctions entre les juges chargés de la protection des mineurs et ceux chargés de la justice pénale des mineurs délinquants", ajoute-t-il.

Notant qu'on "sait recourir au prélèvement à la source pour les impôts", il propose de faire la même chose pour recouvrer les amendes.

Xavier Bertrand souhaite aussi créer 20.000 places de prison supplémentaire.