Inondations en Somalie : 50 morts et 700.000 déplacés

Des inondations brutales en Somalie avaient déjà durement touché le pays en mai dernier.

Des inondations brutales en Somalie ont fait 50 morts et chassé près de 700.000 personnes de leur domicile, a annoncé un responsable gouvernemental, alors que de fortes averses attendues mardi 21 novembre devraient aggraver la situation.

La Somalie fait face à des pluies torrentielles et des inondations liées au phénomène climatique El Niño qui ont fait des dizaines de victimes et provoqué des déplacements à grande échelle, notamment en Somalie, où les pluies diluviennes ont détruit des ponts et inondé des zones résidentielles. «Cinquante personnes sont mortes dans la catastrophe... tandis que 687.235 personnes ont été forcées de fuir leurs maisons», a déclaré Mohamud Moalim Abdullahi, directeur de l'Agence somalienne de gestion des catastrophes, lors d'un point de presse lundi.

«Les pluies attendues entre le 21 et le 24 novembre risquent de provoquer de nouvelles inondations qui pourraient causer des morts et des destructions», a-t-il ajouté.