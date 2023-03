Index égalité femmes/hommes: Olivier Dussopt salue des résultats qui "vont dans le bon sens"

Olivier Dussopt, ministre du Travail.

L'index égalité femmes/hommes au sein des entreprises a progressé en 2023, a salué mercredi le ministre du Travail Olivier Dussopt, mais 77 entreprises sont passibles d'être sanctionnées, selon un bilan du ministère. "La part des entreprises qui respectent leur obligation de déclaration augmente et c'est bien", a salué sur France Inter M. Dussopt, interrogé sur ces résultats à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. "La deuxième bonne nouvelle, c'est que la note moyenne obtenue par les entreprises ne cesse de progresser", a-t-il ajouté.

Chaque année au 1er mars, les entreprises de plus de 50 salariés doivent calculer et publier leur index. Il se mesure sur 100 points avec cinq critères: l'écart de rémunération femmes-hommes (40 points), l'écart dans les augmentations annuelles (20 points), l'écart dans les promotions (15 points), les augmentations au retour de congé maternité (15 points) et la part de femmes dans les dix plus gros salaires (10 points).

Les entreprises de plus de 250 salariés ont l'obligation de publier leur note globale (sur 100) depuis 2019, et celles de 50 à 250 salariés depuis 2020. Lorsque la note est inférieure à 75, l'entreprise doit prendre des mesures correctives dans les trois ans.

En 2023, "72% des entreprises concernées ont publié leur note au 1er mars, proportion en forte augmentation par rapport aux années précédentes (61% en 2022 et 2021 et 54% en 2020)", selon le bilan du ministère. La note moyenne déclarée par les entreprises est en augmentation, s'établissant "à 88 sur 100 en 2023, contre 86 sur 100 en 2022". Elle a augmenté de 4 points depuis 2020 (84 sur 100). La note moyenne des seules entreprises de plus de 1.000 salariés a augmenté d'environ 7 points entre 2019 (82,9) et 2023 (89,7).

Néanmoins, ajoute le ministère, seules "2% des entreprises ont une note de 100" et 77 entreprises ont "une note inférieure à 75 points depuis 2020. Ces entreprises pourront faire l'objet d'une sanction en 2023".

