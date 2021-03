Incompréhension des instances européennes : 29 millions de doses d'AstraZeneca ont été découvertes dans une usine en Italie

Un stock de 29 millions de doses de vaccin AstraZeneca a été découvert en Italie. Les instances européennes menacent de bloquer les exportations de vaccins produits en Europe.

Alors que le laboratoire suédo-britannique n'a pas été en mesure de tenir ses engagements concernant le nombre de doses de vaccin anti-Covid-19 à livrer aux pays européens, Bruxelles s'interroge sur la destination d'un stock de 29 millions de doses découvert près de Rome, selon des informations de L’Express.

Les instances européennes souhaitent durcir le contrôle des exportations des vaccins contre la Covid-19 fabriqués dans l’Union européenne. Le laboratoire suédo-britannique est pointé du doigt par la Commission européenne. AstraZeneca est soupçonné de vouloir favoriser le Royaume-Uni après la découverte d'un stock en Italie. Des inspecteurs envoyés par le gouvernement italien ont trouvé un stock important de près de 30 millions de doses dans l’usine d’Anagni, au sud-est de Rome. Il s'agit d'un site où les vaccins AstraZeneca sont mis en flacon. Cette inspection a eu lieu à la demande de la « task force » vaccination pilotée par le commissaire européen Thierry Breton. Bruxelles voulait vérifier les déclarations du groupe sur sa production réelle en Europe.

Beaucoup de question se posent sur la destination réelle de ces doses. Il est possible que certaines de ces doses soient bel et bien réservées à l'UE et soient en attente de tests définitifs. Bruxelles soupçonne également qu’une partie soit destinée à l’exportation.

Le mois dernier, l’Italie avait bloqué 250.000 doses embouteillées à Anagni et destinées à l’Australie.

Le groupe pharmaceutique n'aurait-il pas sciemment ralenti la certification de son sous-traitant hollandais, afin de s'assurer que ce « trésor de guerre » ne puisse être préempté que par la Grande Bretagne ?

Suite à ces difficultés et face à ce bras de fer, Bruxelles, menace de bloquer toutes les exportations de vaccins produits en Europe vers le Royaume-Uni (9,1 millions de doses ont d'ores et déjà été exportées depuis le 30 janvier vers Londres, essentiellement des vaccins de Pfizer), si l'UE ne reçoit pas d'abord les livraisons prévues dans son contrat avec AstraZeneca.