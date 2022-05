© Thomas COEX / AFP

Bataille de chiffres

Incidents au Stade de France : la FFF et l’UEFA évaluent à 2.800 le nombre de "faux billets scannés" samedi

Gérald Darmanin avait évoqué une "fraude massive aux faux billets" et "entre 30 000 et 40 000 personnes" concernées lors de la finale de Ligue des champions à Saint-Denis, entre Liverpool et le Real Madrid.