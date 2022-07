Il y aura 8 milliards d'être humains sur terre le 15 novembre

Immeuble de l'ONU

"La Terre s’apprête à franchir une étape importante de sa longue existence. D’après les dernières données démographiques de l’Organisation des Nations unies (ONU), publiées lundi 11 juillet, à l’occasion de la Journée mondiale de la population, la planète sera occupée par huit milliards d’humains à compter du 15 novembre" souligne Le Monde.

"Les humains n’ont jamais été aussi nombreux. C’est un milliard de plus qu’en 2010. Deux milliards de plus qu’en 1998. Et cinq milliards et demi de plus qu’en 1950" précise Le Monde.

"Les démographes de la division de la population, au département des affaires économiques et sociales de l’ONU, considèrent comme « sûre à 95 % » la probabilité que nous soyons entre 8,9 et 12,4 milliards en 2100. Le cap des dix milliards pourrait être atteint dès 2059 pour se stabiliser ensuite, d’après un scénario « moyen », autour de 10,4 milliards d’humains dans les années 2080" ajoute Le Monde.