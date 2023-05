Il y a 30 ans, Internet devenait accessible au grand public

L'inventeur du World Wide Web, Tim Berners-Lee, participe à un événement marquant les 30 ans d'Internet, le 12 mars 2019 au CERN à Meyrin près de Genève.

Il y a trente ans, le 30 avril 1993, le World Wide Web a été officiellement lancé dans le domaine public, selon des informations de NPR. A cette époque, Walter Hoogland et Helmut Weber (deux directeurs du CERN) « ont décidé de rendre public l’outil que Tim Berners-Lee avait proposé pour la première fois en 1989, afin de permettre aux scientifiques et aux instituts travaillant avec des données du CERN de partager des informations avec précision et rapidité, dans le monde entier », a détaillé le CERN.

« Ils ne savaient pas à quel point cela changerait le monde », a ajouté l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire.

Les chercheurs du Cern, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, dont le siège est en Suisse, avaient lancé le World Wide Web, ou WWW, et ouvert internet potentiellement au monde entier avec une invention : le principe de l’hypertexte qui permet de passer d’une information à une autre.

Avec au départ le désir de faciliter l'échange d'informations entre les groupes de recherche, l’informaticien britannique Tim Berners-Lee a développé son idée d’un réseau d’information numérique.

Pour cela il a inventé les URL pour les adresses web, le HTML pour décrire et programmer les pages web, le protocole technique HTTP pour les liens et enfin, un mode d’emploi pour un navigateur web.

Peu modifié sur le plan technologique jusqu'à aujourd'hui, Internet a considérablement changé nos vies.

Berners-Lee a finalement convaincu le CERN de publier le World Wide Web dans le domaine public sans aucun brevet ni frais. Il a depuis attribué le succès fulgurant du Web à cette seule décision.

Lors du 20e anniversaire, le premier site avait été remis en place, à son URL d’origine.

Aujourd'hui, près des deux tiers de la population mondiale utilisent le Web pour visiter des centaines de millions de sites.