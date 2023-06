Hommage de Giorgia Meloni à Silvio Berlusconi, "Un des hommes les plus influents de l'Histoire de l'Italie"

"L'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'Italie". L'hommage rendu par la patronne du gouvernement italien Giorgia Meloni à son allié gouvernemental Silvio Berlusconi, mort lundi à 86 ans, ne manquait pas de grandeur. "Silvio Berlusconi était avant tout un battant. C'était un homme qui n'avait pas peur de défendre ses convictions et c'est précisément son courage et sa détermination qui ont fait de lui l'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'Italie", a-t-elle affirmé dans une vidéo envoyée par son cabinet. Leurs relations s'étaient tendues ces derniers mois, notamment sur la question de la guerre en Ukraine.

Même affaibli par la maladie, l'ombre du Cavaliere planait toujours sur la politique italienne. Alors que son parti avait perdu la prédominance à droite, peinant désormais à dépasser les 10% d'intentions de vote dans les sondages, il conservait un rôle de faiseur de roi en intègrant la coalition des droites gagnante des dernières législatives, fin septembre. Malgré son apport décisif, son score inférieur aux formations d'extrême droite (Fratelli d'Italia et la Ligue), condamnait Forza Italia à jouer les seconds couteaux dans le gouvernement mené par Giorgia Meloni.

Silvio Berlusconi, après avoir permis la montée en puissance de Giorgia Meloni, semblait avoir du mal à passer le flambeau, plongeant régulièrement la coalition dans l'embarras, notamment de part son soutien plus que nuancé à l'Ukraine, justifié par son amitié pour Vladimir Poutine. Hospitalisé à plusieurs reprises ces derniers mois, "l'immortel", ayant gagné son surnom par sa longévité en politique, s'est finalement éteint.

L'hommage à Silvio Berlusconi de Matteo Renzi, chef du Parti Démocrate (PD), leader de l'opposition s'est fait plus prudent, décrivant Il Cavalière comme un personnage clivant mais marquant. "Silvio Berlusconi a fait l'histoire de ce pays", a-t-il réagi, ajoutant que "Beaucoup l'adoraient, beaucoup le détestaient : aujourd'hui tout le monde doit reconnaître qu'il a eu un impact sans égal sur la vie politique, mais aussi économique, sportive et télévisuelle italienne."