Le député de La France insoumise François Ruffin lors d'un débat sur le projet de loi de réforme des retraites, à l'Assemblée nationale, à Paris, le 17 février 2020.

Invité de Léa Salamé sur France Inter ce jeudi matin, le député La France insoumise François Ruffin a surpris l'ensemble du studio de la radio de service public en qualifiant le président de la République de « bâtard » de François Hollande.

Interrogé sur l'état de la gauche, François Ruffin a d’abord tenu à saluer les résultats de la gauche lors des derniers scrutins :

« Aujourd'hui, il y a un drapeau de la gauche qui est haut, qui peut briller alors qu'il pourrait ne plus exister ».

Il a ensuite analysé l’échec du Parti socialiste au pouvoir ces dernières années en critiquant le mandat de François Hollande et le quinquennat d’Emmanuel Macron :

« Quand on a eu cinq ans de Hollande, et que son héritier, son fils, ou son bâtard, Emmanuel Macron, est présenté comme étant la continuité de cette gauche-là, ça pourrait être laminé dans le pays. Et ça ne l'est pas ».

François Ruffin a qualifié l'élection d'Emmanuel Macron de « légitime » mais en précisant que le projet qu'il porte était « aujourd'hui minoritaire dans le pays ».

Cette déclaration a fait réagir beaucoup d’élus macronistes, qui y voient une insulte directe adressée au chef de l’Etat, voire à ses électeurs.

« François Ruffin choisit comme toujours la provocation et l’excès. Il reste au final fidèle à l’esprit de la France Insoumise: on insulte les vainqueurs (« bâtard »), on méprise le vote des Français, on refait constamment le match. Indigne d’un élu de notre parlement », a notamment commenté Christophe Castaner, président du groupe LREM à l’Assemblée nationale.