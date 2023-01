Après que Bruno Martini ait été condamné à un an de prison avec sursis pour corruption de mineur et enregistrement d’images pédopornographiques, La Fédération française de handball a ouvert une procédure disciplinaire. Après sa condamnation l'ancien joueur de 52 ans a démmissionné de son poste de président de la Ligue nationale de handball, il pourrait être privé de licence et radié à vie par la Fédération Française de Handball.

Il a été condamné pour avoir approché, sous un pseudonyme, un jeune garçon de 13 ans sur les réseaux sociaux, échangeant avec lui plusieurs selfies et vidéos à caractère sexuel.