Halloween : près de 200 personnes ont été verbalisées pour être entrées dans les catacombes à Paris

Une photo prise le 3 avril 2010 aux Catacombes de Paris montrant des crânes.

Dans la nuit du lundi 31 octobre au mardi 1er novembre, 199 personnes ont été contrôlées et verbalisées pour avoir pénétré et circulé dans les catacombes, selon les précisions de la Préfecture de Police.

Chaque jour, des patrouilles de police descendent dans les catacombes de Paris pour débusquer des individus venus les visiter hors du chemin autorisé.

Les catacombes connaissent traditionnellement une hausse de fréquentation lors de la période d'Halloween.

Pénétrer dans la partie non visitable des catacombes est «dangereux et interdit », comme l'a rappelé la Préfecture de Police. C'est principalement à cause de cette dangerosité que ces tunnels ont été fermés à la population. Dans ces sous-sols, le réseau téléphonique ne passe pas. « Sans protection, et avec l'alcool et les stupéfiants, des accidents peuvent vite arriver », expliquait un fonctionnaire de police au Parisien.

Pénétrer dans ces tunnels par une des cinquante entrées possibles est parfaitement illégal depuis un arrêté préfectoral de novembre 1955. Seules les catacombes « officielles » peuvent être visitées, de jour et après avoir payé l'entrée.

Les 199 personnes en questions vont écoper d'une amende pouvant aller jusqu'à 1500 euros.