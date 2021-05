Guillaume Peltier (n°2 des Républicains) recadré par Christian Jacob après avoir déclaré porter les mêmes convictions que Robert Ménard

Guillaume Peltier

« J’estime que c’est un très bon maire (...) On porte les mêmes convictions (...) Échanger, discuter, travailler avec Robert Ménard ne me dérange en rien (...) Nous portons sur le redressement national, si j'en crois ce que je lis, oui un certain nombre de convictions communes », a déclaré dimanche, dans l'émission Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI, Guillaume Peltier (n°2 des Républicains) ajoutant que le maire de Béziers est « un élu indépendant »

Sur Twitter, Robert Ménard, a apprécie cette déclaration et salue « la lucidité, le courage et l’audace de Guillaume Peltier ».

Le chef des Républicains Christian Jacob n'a pas apprécié :« L’heure n’est pas aux prises de position personnelles qui nuisent à tous mais à la mobilisation derrière nos candidats » en expliquant : "« Au moment où LR est en tête des enquêtes d’opinion, j’invite l’équipe dirigeante à être en soutien total derrière nos listes. La seule priorité : jouer collectif ».

Peltier a aussi demandé « le rétablissement de la Cour de sûreté » qui "au cas par cas, pourrait placer en rétention de sûreté" les terroristes.

« Les loufoqueries (économiques ou juridiques…) proposées à titre personnel par tel ou tel « responsable » de la direction n’engagent évidemment pas le parti », a ajouté dans un tweet Guillaume Larrivé.