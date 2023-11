Guerre Israël-Hamas: une femme ironise sur un bébé juif brûlé dans un four, Gérald Darmanin saisit la justice

La vidéo, diffusée sur Instagram, d’une femme ironisant sur un bébé juif brûlé dans un four par le Hamas, a choqué les internautes. Le ministre de l’Intérieur saisit la justice.

Sa vidéo, diffusée sur Instagram, avait choqué de nombreux internautes. Après avoir ironisé sur un bébé juif qui aurait été mis dans un four lors de l’attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé avoir saisi le procureur de la République de Paris, ce vendredi 3 novembre, indique Beauvau au Figaro.

«Sur l’histoire du bébé qui a été mis dans le four, je me pose la question de s’ils ont mis du sel, du poivre, s’ils ont mis du thym...». Jeudi 2 novembre, cette jeune femme, sous le pseudonyme «Haneia Nakei», ironisait, dans une story postée sur Instagram, sur le sort d’un bébé israélien qui aurait été placé dans un four, en référence à l’attaque sans précédent de l’organisation islamiste terroriste du Hamas.

Sur un ton ironique, la jeune femme poursuivait : «Ça a été quoi l'accompagnement? Vous ne vous posez pas la question vous?». Sur sa vidéo, est ajoutée, tout aussi ironique, l’inscription «Israël je t’aime». Quelques secondes plus tard, une voix enfantine en dehors du champ déclare : «L'accompagnement avec ce gigot de bébé était une assiette de frites avec une sauce ketchup et mayonnaise» «On l'a mariné avec du sel, du thym et une sauce barbecue», sur un ton amusé.

Gérald Darmanin a saisi le procureur de la République de Paris ce vendredi 3 novembre, «au titre de l'article 40 du code de procédure pénale», précise le ministère de l’Intérieur au Figaro.