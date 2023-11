Guerre en Ukraine : une « méga tempête » s’abat en Russie et en Crimée et prive d’électricité 2 millions de personnes

Une méga-tempête s'est abattue sur la Russie, l'Ukraine et la Crimée.

Quatre personnes sont mortes et 2 millions de personnes sont privées d'électricité en Russie et en Crimée suite à une « méga-tempête ».

Des intempéries qualifiées de « méga-tempête » ont fait quatre morts et privé d'électricité environ deux millions de personnes en Russie, en Crimée annexée et dans d'autres régions occupées de l'Ukraine, selon les autorités et des médias, ce lundi 27 novembre. Baptisées « tempête du siècle » et « méga tempête » par les médias russes, selon les services de secours.

Le corps d'un homme a été retrouvé à Sotchi. Les autorités régionales ont recommandé aux habitants de ne pas s'approcher de l'eau. En Crimée, un autre homme qui était allé « regarder les vagues » a péri, a indiqué un conseiller du gouverneur de Crimée, Oleg Krioutchkov, à la télévision publique.

Une personne a également été tuée à bord d'un bateau dans le détroit de Kertch, qui relie la Crimée à la Russie et un corps a été retrouvé à Novorossiïsk, dans la région de Krasnodar, selon les agences russes.

Ce lundi matin, « environ 1,9 million de personnes » étaient sans électricité dans ces régions « en raison des conditions météorologiques défavorables », a confié le ministère russe de l'Energie dans un communiqué.

Vladimir Poutine a reçu des rapports sur ces « désastres météorologiques » et a ordonné à son gouvernement de prendre des mesures pour aider les régions affectées.

Dans la région de Krasnodar, qui abrite notamment les stations balnéaires de Sotchi et d'Anapa, des centaines d'arbres ainsi que de nombreuses constructions métalliques équipant les plages ont été arrachées par le vent dans la nuit de dimanche à lundi, faisant des blessés, selon l'antenne locale du ministère russe des Situations d'urgence.

Le gouverneur de Crimée, Sergueï Aksionov, a annoncé sur Telegram avoir décrété lundi une journée chômée en raison des intempéries.

A Sébastopol, plus de 500 animaux marins ont été tués dans l'inondation de l'Aquarium local provoquée par la tempête, a écrit sur Telegram le gouverneur de la ville, Mikhaïl Razvojaïev.

Plus de 2000 localités ont été plongées dans le noir par une violente tempête de neige qui a balayé l'Ukraine.

« Au total, 2019 localités dans 16 régions sont privées d'électricité », a déclaré le ministère ukrainien de l'Intérieur.

Dans la ville méridionale d'Odessa, régulièrement visée par des attaques russes, les autorités ont dit avoir apporté leur aide à 1624 personnes piégées par la neige.

Les températures sont tombées en dessous de zéro et des fortes rafales de vents ont été enregistrées.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déjà évoqué dimanche des « conditions météorologiques extrêmement difficiles », annonçant que plusieurs centaines de localités étaient privées de courant.