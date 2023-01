Guerre en Ukraine : selon le directeur de l'état-major de l'Union européenne, "la Russie a perdu 60% de ses chars de combat"

Moscou aurait perdu "60% de son stock total de chars de combat".

Quel bilan militaire pour la Russie ? Depuis le début de «l'opération militaire spéciale» le 24 février dernier, Moscou aurait perdu «60% de son stock total de chars de combat, et 70% de son stock de missiles adaptés à des cibles terrestres», a expliqué Hervé Bléjean, directeur général de l'Union européenne, devant les députés de la commission de la Défense nationale réunie à huis clos le 16 novembre, et dont la retranscription vient d'être publiée. De plus, «40% de ses véhicules de transport de troupes et 20% de son artillerie» sont désormais hors d'usage.

Selon l'état-major de l'Union européenne, une agence chargée de l'alerte, de l'évaluation et la planification stratégique, les pertes russes sont évaluées à «au moins 60.000 combattants russes (qui) auraient été tués, pour trois fois plus de blessés. Ce qui signifie qu'environ 250.000 combattants russes seraient aujourd'hui hors service». Les pertes ukrainiennes seraient «paradoxalement» plus difficiles à recenser, et «sont moins importantes que celles des Russes, mais tout de même considérables».

