Guerre en Ukraine : Rishi Sunak et Volodymyr Zelensky passent un accord de sécurité « sans précédent » entre leurs pays

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak, en déplacement à Kiev, a annoncé ce vendredi la signature d'un accord de sécurité d'une durée de dix ans entre le Royaume-Uni et l'Ukraine, selon Le Figaro. Cet accord a été salué comme « sans précédent » par le président Volodymyr Zelensky.

Rishi Sunak a souhaité envoyer un « message » avec cette visite surprise. Le Premier ministre britannique a plaidé pour un maintien de l'aide occidentale, essentielle pour l’Ukraine face à la Russie.

Tout affaiblissement de ce soutien « encouragerait » Vladimir Poutine mais aussi « ses alliés en Corée du Nord, en Iran et ailleurs. Si Poutine gagne en Ukraine, il ne s'arrêtera pas là », a confié Rishi Sunak.

L’Ukraine est particulièrement inquiète de voir ses alliés européens et américains hésiter, du fait de dissensions politiques internes.

Rishi Sunak a également annoncé une augmentation de l'aide militaire et la livraison de milliers de drones.

L'aide militaire britannique pour l'année 2024 - 2025 va s'élever à 2,5 milliards de livres sterling, en augmentation de 200 millions de livres sterling par rapport aux deux années précédentes. Elle portera au total à près de 12 milliards de livres sterling (14 milliards d'euros) le montant de l'aide britannique à l'Ukraine.

Les sommes apportées par le Royaume-Uni doivent notamment servir à fournir des missiles longue portée, une défense aérienne, des munitions d'artillerie et des instruments de sécurité maritime.

Au moins 200 millions de livres s'inscrivent dans une démarche visant à « fournir et produire rapidement des milliers de drones militaires », notamment des « drones de surveillance, de frappe à longue portée et des drones maritimes », selon Downing Street. Ces livraisons seront, selon Londres, « la plus importante livraison de drones à l'Ukraine, tous pays confondus ». La plupart de ces drones seront produits au Royaume-Uni.