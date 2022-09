Guerre en Ukraine : les Etats-Unis réagiront « de manière décisive » si la Russie décide d'utiliser des armes nucléaires

Le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan a prévenu que les Etats-Unis agiraient si la Russie décidait d'utiliser une arme nucléaire dans le cadre de la guerre en Ukraine :

Alors que Vladimir Poutine a une nouvelle fois brandi la menace de l’arme nucléaire lors de son discours de mercredi, les Etats-Unis viennent de réagir ce dimanche. Le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan a prévenu que les Etats-Unis agiraient si la Russie décidait d'utiliser une arme nucléaire dans le cadre de la guerre en Ukraine :

« Nous avons communiqué directement, en privé et à des niveaux très élevés au Kremlin que toute utilisation d’armes nucléaires aura des conséquences catastrophiques pour la Russie, que les États-Unis et nos alliés répondront de manière décisive, et nous avons été clairs et précis sur ce que cela impliquera ».

Le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan s’est exprimé dans le cadre de l’émission Face à la Nation de la chaîne CBS ce dimanche 25 septembre.

Comme à l’époque de la Guerre froide, les Etats-Unis ont donc tenu à affirmer clairement qu’ils réagiront « de manière décisive » si la Russie utilise une bombe nucléaire tactique dans le conflit.

Vladimir Poutine a annoncé mercredi une « mobilisation partielle », qui concerne 300.000 réservistes. Devant le mouvement de fuite du pays que cette décision a provoqué, le président russe a fait passer la peine de prison pour les déserteurs à 10 ans.