Guerre en Ukraine : le conflit viole « toutes les lois de la guerre et de la simple humanité », selon Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères

Les ministres des Affaires étrangères des pays du G20 sont réunis en Inde depuis mercredi. A l’occasion de l'ouverture du G20 des ministres des Affaires étrangères en Inde, Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères a appelé ses homologues à apporter une réponse « claire » à la guerre. Selon elle, les participants doivent montrer « un sens des responsabilités communes et non pas une fragmentation, une opposition systématique ».

Selon Catherine Colonna, il s'agit d'une « sale guerre qui plus est, menée en violant toutes les lois de la guerre et de la simple humanité ».

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a annoncé qu'il ne s'entretiendrait pas en privé avec ses homologue russe et chinois lors de ce sommet organisé en Inde.

Selon le ministère britannique de la Défense, les prévisions météo en Ukraine semblent indiquer « des conditions plus chaudes que la moyenne pour le reste de l'hiver et du printemps ». S'il s'agit d'une bonne nouvelle pour les habitants dans les zones de guerre en manque de chauffage, cela pourrait aussi poser « un défi » aux forces armées ukrainiennes. Avec le dégel entraînant énormément de boue, les manœuvres militaires sont plus difficiles. « Cela fournit un certain avantage aux forces de défense », explique le ministère britannique de la Défense.

Selon l'état-major général des forces armées ukrainiennes, la Russie aurait déjà perdu environ 150.605 soldats en Ukraine depuis le début du conflit. A cela s'ajoute d'importantes pertes matérielles : 3.397 chars, 6.658 véhicules blindés, 480 lance-roquettes mais aussi 300 avions, 288 hélicoptères et 5.264 véhicules à moteur et réservoirs de carburant.

L’Ukraine s’est félicitée mercredi d’avoir « vaincu la terreur hivernale », marquée par d’intenses bombardements russes qui ont plongé des millions de personnes dans le froid.

Joe Biden, le président des Etats-Unis, a indiqué, dans un message adressé au Congrès américain, qu’il prolongeait d'un an les sanctions contre la Russie en raison de la guerre en Ukraine.