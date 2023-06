Les tensions sont de plus en plus vives entre le Kremlin et le chef du groupe Wagner.

© ALEXEY DRUZHININ / SPOUTNIK / AFP Kremlin Guerre en Ukraine : le chef du groupe Wagner, Prigojine, accuse une unité russe d'avoir attaqué ses hommes Evgueni Prigojine a diffusé la vidéo de l'interrogatoire d'un officier russe fait prisonnier, qui avoue avoir attaqué l'organisation Wagner.

Guerre en Ukraine : le chef du groupe Wagner, Prigojine, accuse une unité russe d'avoir attaqué ses hommes avec Atlantico Rédaction