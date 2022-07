Guerre en Ukraine : la Russie va étendre ses objectifs militaires à "une série d'autres territoires", selon Sergueï Lavrov

Sergueï Lavrov a indiqué que les objectifs militaires de la Russie en Ukraine ne se limitaient plus uniquement à l'Est du pays.

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a affirmé, ce mercredi 20 juillet, que les objectifs militaires de la Russie en Ukraine ne se limitaient plus uniquement à l'Est du pays. La Russie vise aussi "une série d'autres territoires".

Sergueï Lavrov s’est confié dans une interview à l'agence de presse Ria Novosti et la chaîne RT, selon des informations de France Info.

"Ce ne sont plus seulement les républiques populaires de Donetsk et Lougansk, ce sont aussi les régions de Kherson et Zaporijjia et une série d'autres territoires, et ce processus continue, de façon constante et opiniâtre".

Le ministre russe des Affaires étrangères a indiqué que ce "changement de géographie" était lié à la livraison à l'Ukraine d'armes de longue portée.

Ces déclarations laissent entendre que les objectifs russes pourraient s'étendre si l'aide occidentale se renforçait à nouveau.