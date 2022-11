Guerre en Ukraine : la Russie accuse Kiev d’avoir bombardé la centrale de Zaporijjia

Un soldat russe patrouille sur le site de la centrale de Zaporijjia.

La Russie a accusé ce dimanche les forces ukrainiennes d'avoir procédé à de nouveaux bombardements contre la centrale nucléaire de Zaporijjia. Les autorités russes ont tenu à se montrer rassurantes sur le plan de la sécurité nucléaire en assurant que le niveau de radiation y restait « conforme à la norme ».

L’armée russe a publié un communiqué sur ce nouvel incident sur ce site extrêmement sensible, la plus grande centrale d'Europe et qui est occupée militairement par la Russie :

« Le régime de Kiev ne cesse pas les provocations afin de créer la menace d'une catastrophe à la centrale nucléaire de Zaporijjia ».

Samedi et dimanche, les forces ukrainiennes ont tiré plus d'une vingtaine « d'obus de grand calibre » sur la centrale, selon le communiqué de l’armée russe.

Ceux-ci ont notamment explosé entre les blocs énergétiques numéro 4 et 5 et visé le toit d'un « bâtiment spécial » situé à proximité de ces blocs, selon la même source.

La Russie occupe militairement le territoire de la centrale et le président russe Vladimir Poutine en a revendiqué l'annexion, tout comme celle de quatre régions ukrainiennes.

Depuis plusieurs mois, la Russie et l’Ukraine s'accusent mutuellement de bombardements sur le site, sous contrôle russe mais située non loin de la ligne de front.