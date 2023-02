Guerre en Ukraine : la nouvelle offensive russe « de grande ampleur » se produira « sous dix jours », selon le renseignement ukrainien

Vladimir Poutine lors de ses voeux à la nation. Une nouvelle offensive russe se prépare en Ukraine.

La Russie s'apprêterait à reprendre l'offensive dans l’Est et le Sud de l'Ukraine, selon les autorités du pays. D'après les confidences d'un conseiller militaire ukrainien au Financial Times ce lundi, l'assaut russe sera mené d’ici dix jours.

La Russie se prépare à une offensive majeure dans le Sud et l'Est de l'Ukraine, afin de prendre d'ici mars le contrôle complet des régions de Louhansk et Donetsk. Les autorités et les services de renseignement ukrainiens en sont persuadés. La rédaction du Financial Times a précisé la date de cette opération de grande ampleur et les lieux où elle se produirait, citant un conseiller attaché à l'armée ukrainienne.

Ce responsable ukrainien a indiqué que les troupes russes déclencheront leur offensive dans les dix jours, selon « des renseignements très solides ».

Cette attaque ciblerait l'Ouest de la province de Louhansk, entre les villes de Lyman et de Kreminna.

L'armée russe aurait aussi l’intention d’attaquer plus au sud, du côté de Donetsk, et de déployer des troupes dans les zones proches de Marioupol.

Le conseiller militaire interrogé par le Financial Times est sceptique sur l'opportunité stratégique de lancer ces deux batailles simultanées :

« S'ils sont intelligents, ils concentreront leurs forces en un seul endroit circonscrit ».

Kyrylo Budanov, qui dirigeait jusqu'à présent les renseignements ukrainiens mais qui va remplacer Oleksiy Reznikov à la tête du ministère de la Défense, a précisé que la Russie disposait de 326.000 combattants sur le front.

Le conseiller militaire cité par le Financial Times appelle à prendre la menace au « sérieux ». Il précise également que l'avant-garde de cette prochaine agression sera constituée d'unités d'élite :

« Ce sont des brigades motorisées dignes de ce nom même si elles n'ont plus les mêmes capacités qu'au début de la guerre. Ils ont renforcé leurs unités de marine et de parachutistes. Ce ne sont pas des chauffeurs de bus ou des instituteurs ».

Cette offensive russe marquera le premier « anniversaire » du conflit. Les Russes souhaitent aussi prendre de vitesse les Ukrainiens et leurs Occidentaux avant que les chars et les armements en provenance de la communauté internationale ne parviennent sur le champ de bataille.