Guerre en Ukraine : la contre-offensive ukrainienne gagne du terrain dans le Sud​ face aux troupes russes

La percée des troupes ukrainiennes se poursuit sur le front.

Dans la région de Kherson, contrôlée à 90% par les Russes, les forces ukrainiennes poursuivent leur contre-offensive pour tenter d'encercler par le Nord et par l'Est les troupes russes déployées sur la rive ouest du Dniepr.

La percée des troupes ukrainiennes se poursuit sur le front, selon des informations de la BBC. La contre-offensive ukrainienne gagne du terrain dans le Sud​ face aux troupes russes.

Le chef de l'occupation russe de Kherson, Vladimir Saldo, a le premier admis une "percée" ukrainienne et notamment la perte du village de Doudtchany, avant d'assurer que l'aviation russe avait "stoppé" l'avancée ukrainienne, selon un entretien lundi après-midi publié mardi sur la page Telegram de l'intéressé.

La chaîne Telegram russe Rybar qui suit les mouvements des forces russes a, elle, relevé que les Ukrainiens progressaient dans les zones de Arkhanguelské et Doudtchany afin de "couper les approvisionnements du groupement russe se trouvant sur la rive droite du Dniepr".

De leur côté, les forces ukrainiennes gardent le silence sur leurs avancées dans le Sud du pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est borné à dire dans son adresse du soir du lundi 3 octobre que "de nouvelles localités ont été libérées dans plusieurs régions".

Les troupes ukrainiennes ont donc repris plus de territoire dans les régions illégalement annexées par la Russie, les forces de Kiev ont avancé près de la ville de Kherson et ont consolidé leurs gains à l'Est.

Les troupes ukrainiennes se sont également déplacées vers Luhansk, sous contrôle russe, à l’Est.

L'avancée ukrainienne vise les lignes d'approvisionnement pour pas moins de 25 000 soldats russes sur la rive ouest du Dnipro, rapporte l'agence de presse Reuters.

Samedi, les forces ukrainiennes ont repris l'important centre-ville de Lyman, à l'Est, près de la frontière régionale de Louhansk. L'armée russe avait transformé Lyman en base logistique.

Selon le ministère russe de la Défense, les réservistes recrutés sous l'ordre de mobilisation de Vladimir Poutine le mois dernier suivent un entraînement intensif au combat dans les régions de Luhansk et de Donetsk sous contrôle russe.