Guerre en Ukraine : l’armée russe précise qu’elle va désormais se concentrer sur la « libération » du Donbass et l’Est de l’Ukraine

Des soldats ukrainiens lors du conflit face à la Russie en février 2022.

L’armée russe a annoncé ce vendredi 25 mars qu’elle allait désormais se concentrer sur l’Est de l’Ukraine et sur la « libération » du Donbass, selon des informations du Monde. La « libération » de l’ensemble du Donbass, dans la limite de ses frontières administratives, délimitées à l’Ouest par les régions de Kharkiv, Dnipropetrovsk et Zaporijia, était selon le ministère de la défense russe cité par Interfax une des options de départ de l’« opération spéciale » russe, l’autre étant la conquête de l’ensemble du territoire ukrainien.

Cette annonce, en ce vendredi 25 mars, constitue donc un tournant militaire dans le conflit.

« Les capacités de combat des forces ukrainiennes ont été réduites de manière importante, ce qui permet (...) de concentrer le gros des efforts sur l’objectif principal : la libération du Donbass », dans l’Est de l’Ukraine, a indiqué l’adjoint au chef de l’état-major russe Sergueï Roudskoï.

L’armée russe contrôle à l’heure actuelle 93% du territoire de la « république » de Louhansk et 54% du territoire de la « république » de Donetsk, selon le ministère de la Défense russe.

Cette annonce de recentrage des objectifs militaires de Moscou intervient alors que les lignes de front n’ont plus bougé depuis plusieurs jours à proximité des grandes villes assiégées par l’armée russe, dont Kharkiv, Tchernihiv et Mykolaïv, et alors que les forces ukrainiennes semblent avoir repris l’ascendant à l’Est de Kiev.

Le ministère de la défense a confirmé que l’armée russe avait atteint « tous les objectifs de la première phase » de son opération, selon l’agence Tass, et prévenu que celle-ci se poursuivrait jusqu’à ce que l’ensemble des objectifs fixés par le président Vladimir Poutine soient remplis.