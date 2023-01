Guerre en Ukraine : l'Allemagne donne son feu vert pour la livraison de chars Leopard

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, devant un char Léopard 2, à Ostenholz, en janvier 2022.

L'Allemagne a finalement donné son feu vert pour la livraison de chars Leopard à l'Ukraine, ce mercredi 25 janvier. Le gouvernement fédéral a décidé de mettre à disposition des forces armées ukrainiennes ces chars de combat. Cette décision intervient après d'intenses consultations avec les partenaires européens et internationaux.

Le chancelier allemand Olaf Scholz s’est confié sur ce choix :

« Cette décision suit notre ligne de conduite bien connue, qui consiste à soutenir l'Ukraine de toutes nos forces. Nous agissons de manière étroitement concertée et coordonnée au niveau international ».

Cette aide apportée par l’Allemagne à l’Ukraine doit permettre de constituer rapidement deux bataillons de chars Leopard.

Berlin va donc d’abord mettre à disposition de l'Ukraine une compagnie de 14 chars Leopard 2 A6, issus des stocks de l’armée allemande.

Ce char est un modèle plus récent et perfectionné que les 2A4 que va livrer la Pologne et la Finlande.

L'Allemagne va aussi donner les autorisations nécessaires aux pays partenaires qui souhaitent livrer rapidement des chars Leopard-2 de leur stock à l'Ukraine.

La formation des équipages ukrainiens va bientôt commencer en Allemagne. Berlin va aussi garantir la logistique, la fourniture des munitions et la maintenance des systèmes.

L'ambassadeur russe en Allemagne a dénoncé mercredi la décision « extrêmement dangereuse » de Berlin de livrer des chars Leopard à l'Ukraine

« C'est une décision extrêmement dangereuse qui va amener le conflit vers un nouveau niveau de confrontation », selon Sergueï Netchaev, d’après le compte Telegram de l'ambassade, tout en accusant les Occidentaux d'être dans une logique d'« escalade permanente ».