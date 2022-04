Guerre en Ukraine : l'aéroport de Dnipro a été « complètement détruit » après un nouveau bombardement

L'officier des affaires publiques de l'armée ukrainienne, Valentin Yermolenko, marche devant une usine détruite à la suite d'une frappe aérienne à Dnipro, le 11 mars 2022.

L'aéroport de Dnipro, grande ville de l'est de l'Ukraine, a été de nouveau bombardé dimanche par les Russes et est «complètement détruit», d’après des informations dévoilées par le gouverneur régional.

« Nouvelle attaque contre l'aéroport de Dnipro. Il n'en reste plus rien. L'aéroport lui-même et les infrastructures à proximité ont été détruits. Et les missiles continuent de voler », a écrit sur Telegram Valentin Reznitchenko, le gouverneur régional. « On est en train de déterminer le nombre de victimes », a-t-il ajouté.

Selon les dernières estimations, plus de 4,5 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis l'invasion ordonnée par le président russe Vladimir Poutine le 24 février, selon les chiffres du Haut-commissariat aux réfugiés (HCR).