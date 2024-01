Guerre en Ukraine : Kiev affirme avoir abattu le “missile invincible” de Vladimir Poutine

Missile Kindjal - CREDIT "AFP PHOTO / HANDOUT / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE"

© CREDIT "AFP PHOTO / HANDOUT / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE "

Cela fait bientôt deux ans que l’Ukraine lutte pour assurer sa souveraineté. Depuis, les forces ukrainiennes ont remporté quelques victoires et regagné une partie du terrain perdu au cours de l’invasion orchestrée il y a près de deux années par le Kremlin. Le plus récent de ces succès est sans nul doute l’interception de plusieurs missiles Kinjal (pour "dague" ou "poignard", en russe) par le système de défense antiaérien Patriot. Kiev a d’ailleurs partagé plusieurs clichés des ogives abattues, note le Huffington Post sur son site.

Il s’agit d’un événement important, au moins symboliquement, du fait des éloges régulières que Vladimir Poutine a pu faire à propos de ce missile. Le chef du Kremlin n’a pas hésité à présenter son missile comme "invincible" ou, à tout le moins, trop rapide pour être intercepté ou abattu par le système de défense antiaérien Patriot, que les Etats-Unis ont fourni à l’Ukraine. "Ce n’est pas la première fois qu’ils annoncent l’interception de nos missiles. De plus, le nombre d’interceptions est deux à trois fois supérieur à celui que nous lançons réellement", s’amusait d’ailleurs en mai 2023 une "source haut placée du ministère russe de la Défense", citée par l’agence Interfax.

Cette nouvelle annonce de l’Ukraine, qui fait suite aux bombardements massifs du mardi 2 janvier 2023, apparaît plus difficile à démentir du fait des clichés partagés. Pourtant, malgré cet échec qui pourrait agacer le président russe, le missile demeure particulièrement redoutable : il peut voler à plus de 6000 km/h et il est tiré par des chasseurs russes MiG-31.