Guerre en Ukraine : Kiev accuse Moscou de préparer une fausse attaque ukrainienne contre la Biélorussie

Le président russe Vladimir Poutine salue le président biélorusse Alexandre Loukachenko avant une réunion à Saint-Pétersbourg, le 26 décembre 2022.

D’après le régime de Kiev, la Russie préparerait la mise en scène d'une attaque ukrainienne à la frontière biélorusse. Sur sa chaîne Telegram, le commandement opérationnel Nord de l'Ukraine a affirmé jeudi que les services de renseignement ukrainiens avaient observé des convois russes se dirigeant vers l'oblast de Tchernihiv. A bord de ces convois seraient présentes des troupes sans signe d'identification russe, mais arborant des uniformes proches de ceux des Ukrainiens.

Selon le commandement ukrainien, « il est probable que leur objectif soit d'accuser les défenseurs ukrainiens de violer l'intégrité territoriale de la Biélorussie, car les militaires sont vêtus d'uniformes similaires aux uniformes des forces armées ukrainiennes».

Pour l'Institue for the Study of War, « la Russie cherche à forcer la main à Loukachenko ou à faire accuser l'Ukraine d'étendre la guerre pour fragiliser le soutien dont bénéficie Kiev ».

Selon de nombreux analystes, le Kremlin ferait en effet pression sur Loukachenko pour qu'il s'engage militairement aux côtés des Russes. Le dirigeant biélorusse s'y est jusqu’ici refusé.

Le Kremlin pourrait chercher à mobiliser le plus possible de militaires ukrainiens à la frontière biélorusse « dans le but d'affaiblir les défenses ukrainiennes dans l'est de l'Ukraine et les préparatifs d'opérations contre-offensives » menées par l'Ukraine, un an après l'invasion russe.

La Russie et la Biélorusse mènent en permanence des exercices militaires d'ampleur, alimentant régulièrement les craintes occidentales de voir l'armée biélorusse s'engager contre l'Ukraine.