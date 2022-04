Emmanuel Macron a réaffirmé son soutien auprès de Volodymyr Zelensky lors d'un appel téléphonique entre les deux dirigeants.

A l’occasion d’un appel téléphonique avec le dirigeant ukrainien, le chef de l’Etat français a réaffirmé son soutien et son souhait de vouloir œuvrer à restaurer la souveraineté de l’Ukraine.

Lors d'un appel téléphonique d'une durée d'une heure ce samedi, Emmanuel Macron a réaffirmé son soutien auprès de Volodymyr Zelensky. Le dirigeant français a notamment promis de renforcer l'envoi de matériel militaire et d'aide humanitaire en Ukraine durant son second mandat, selon une annonce de l'Elysée et des informations de BFMTV.

Le chef de l’Etat souhaite oeuvrer au rétablissement de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, face à l’offensive russe.

Selon l’Elysée, Emmanuel Macron a de nouveau affirmé son inquiétude alors que les bombardements se poursuivent dans le pays, évoquant notamment ceux survenus à Kiev jeudi dernier, alors que le Secrétaire général des Nations Unies était en visite dans la capitale.

Emmanuel Macron souhaite également renforcer l'envoi de matériel militaire pour soutenir l’Ukraine.

Actuellement, 615 tonnes d'équipements ont été acheminées jusqu'en Ukraine, notamment du matériel médical, des groupes électrogènes pour les hôpitaux, de l'aide alimentaire et des véhicules d'urgence.