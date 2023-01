Guerre en Ukraine : Donald Trump craint « une Troisième Guerre mondiale »

Lors d'un meeting en Caroline du Sud, Donald Trump a évoqué la guerre en Ukraine et la situation de tension extrême avec la livraison de chars.

Donald Trump a averti ce samedi que les prochaines élections étaient la seule chance des États-Unis « de sauver le pays » lors d’un meeting en Caroline du Sud, selon des informations du Parisien :

« L’élection de 2024 est notre seule chance de sauver notre pays et nous avons besoin d’un leader qui est prêt à le faire dès le premier jour ».

Dans son discours, Donald Trump a aussi abordé la question de la guerre en Ukraine. L'ancien président américain a affirmé que nous étions « au bord d’une Troisième Guerre mondiale en Ukraine » et qu’il fallait « un accord de paix dès maintenant ».

Donald Trump a indiqué que s’il était au pouvoir il serait en mesure d’en obtenir « un en moins de 24 heures ».

Deux mois et demi après s’être lancé officiellement dans la course à l’élection de 2024, Donald Trump va multiplier les meetings à travers les Etats-Unis. L’ancien président américain se mobilise ainsi afin de remporter les primaires républicaines, organisées au début de l’année 2024.

Lors de son meeting de samedi, Donald Trump a vanté son bilan en matière de sécurité publique et d’immigration, tout en promettant de sauver le pays « d’une destruction par un establishment politique corrompu, radical et égoïste » :

« Je suis plus en colère maintenant et plus déterminé aujourd’hui que je l’ai jamais été ».

En décembre dernier, une commission parlementaire enquêtant sur la responsabilité de Donald Trump dans l’assaut menée par ses partisans contre le Congrès américain a recommandé qu’il soit poursuivi pénalement.