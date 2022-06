Guerre en Ukraine : des centaines de soldats russes auraient déserté depuis le début du conflit

Selon le "Wall Street Journal" des "centaines" de membres de la Garde nationale et de soldats russes sont poursuivis pour refus d’obtempérer. Des cas de désertion ont été recensés.

D’après plusieurs documents consultés par le "Wall Street Journal" des "centaines" de membres de la Garde nationale et de soldats russes sont poursuivis pour refus d’obtempérer. Leurs avocats s’exposent aussi à d’éventuelles sanctions.

Alors que le conflit se poursuit en Ukraine, la question des désertions reste un tabou en Russie au sein de l’armée. La rédaction du Wall Street Journal révèle que des centaines de cas auraient été recensés.

Le journal cite notamment le cas d’Albert Sakhibgareev, un soldat russe de 24 ans, qui s’est enfui le 24 février lors du début du conflit, comme de nombreux camarades qui ont défié les ordres parce qu’ils "ne voulaient pas se battre", selon les précisions de l’avocat Mikhaïl Benyash, qui représente une douzaine de Gardes nationaux aussi accusés de désertion.

Depuis que l’avocat a médiatisé les dossiers de ses clients rattrapés par la justice, plus de mille employés du ministère de l’Intérieur l’auraient contacté pour une assistance légale. Les procès ont pour le moment surtout abouti à des licenciements, avec des condamnations pour insubordination et non pour trahison, "parce que la Russie n’a pas déclaré la guerre à l’Ukraine", selon les précisions des avocats.

Ces cas se sont multipliés depuis le début de la guerre, selon le Wall Street Journal.

Les journalistes américains ont notamment pu consulter plusieurs documents qui en témoignent, dont des décrets militaires ordonnant "le limogeage de plusieurs centaines de militaires".

Les pertes sur le champ de bataille et cette crainte de certains soldats au sein des troupes russes poussent les autorités à envisager une suppression du plafond concernant l’âge d’enrôlement dans l’armée, selon le Wall Street Journal.

Selon la législation russe, l’abandon de devoirs assermentés est puni de dix ans de prison.

Les déserteurs peuvent néanmoins échapper aux poursuites criminelles s’ils prouvent qu’ils ont agi "sous une forte pression ou si des problèmes personnels les poussent à fuir". Ils ont aussi "le droit de refuser des ordres qu’ils pensent illégaux".

Mais les avocats qui défendent ces déserteurs russes sont eux-mêmes "en danger", selon le Wall Street Journal.