Guerre en Ukraine : comment de faux TikTok ont ​​propagé les mensonges russes à des millions de personnes

Dans le cadre d’une enquête, la BBC a découvert près de 800 faux comptes TikTok diffusant de la désinformation sur la guerre en Ukraine. De son côté, le réseau social chinois affirme avoir enquêté sur la question et dit avoir supprimé plus de 12 000 faux comptes provenant de Russie.

Par exemple, des utilisateurs de plusieurs pays européens ont été victimes de fausses allégations selon lesquelles de hauts responsables ukrainiens et leurs proches auraient acheté des voitures ou des villas de luxe à l'étranger après l'invasion russe, en février 2022. Ces vidéos proviennent de réseaux russes de faux comptes TikTok se faisant passer pour de vrais utilisateurs d’Allemagne, de France, de Pologne, d’Israël et d’Ukraine.

À quelques exceptions près, ils n’ont publié qu’une seule vidéo chacun – une tactique nouvelle selon TikTok et visant à échapper à la détection et à manipuler le système de recommandation de vidéos aux utilisateurs de la plateforme. De plus, les efforts semblent avoir été coordonnés : parfois, des vidéos étaient diffusées par différents comptes le même jour et présentaient des scripts identiques ou très similaires.