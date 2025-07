Révolution technologique

Nvidia (IA) s’offre un feu d’artifice boursier à près de 5000 mds de dollars, l’incroyable entreprise la plus chère du monde…

En ce début d’été Nvidia, qui fabrique le cœur de l’intelligence artificielle est devenue l’entreprise la plus chère du monde. D’une valeur de 4000 milliards de dollars, elle vaut plus chère que le PIB français, plus que l’ensemble de l’endettement ... Nvidia est américaine mais travaille pour le monde entier. Une telle performance est incroyable. Nous avons demandé à Antoine Andreani, le patron de la recherche chez XTB. Un des plus gros courtiers en ligne spécialisé dans les investissements a risque de nous expliquer les ressorts secrets d’un tel parcours.