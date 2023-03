Grève du 7 mars : Louis Boyard (LFI) lance le #blocuschallenge pour inciter les lycéens et les étudiants aux blocages

Dans une vidéo publiée sur Twitter, Louis Boyard, le député de La France Insoumise, a lancé un concours pour poster les « plus belles photos » de blocages au sein des lycées et des universités.

Les syndicats et les forces politiques, opposés à la réforme des retraites, appellent à se mobiliser contre le projet du gouvernement et pour mettre la France à l’arrêt le mardi 7 mars. Les forces de gauche ont lancé un challenge pour inciter les jeunes à bloquer leur lycée et leur université. Dans une vidéo postée ce dimanche sur Twitter, Louis Boyard, député de La France Insoumise et ancien syndicaliste lycéen, a lancé un concours pour poster les « plus belles photos » de blocus :

« Parmi ces photos on en tirera une au sort, et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale avec nous », a confié Louis Boyard dans cette vidéo.

Cette proposition a été critiquée par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet :

« L’Assemblée n’est pas un prix de concours. La politique n’est pas un challenge TikTok. Vous devriez les servir, vous leur faites du mal. Respectez votre fonction, respectez votre institution, respectez les Français! ».

Pour cette mobilisation, entre 1,1 et 1,4 million de manifestants sont attendus dans toute la France, 320 actions sont annoncées, selon une note des renseignements territoriaux.

Les syndicats espèrent maintenir la pression sur le gouvernement cette semaine avec des grèves reconductibles, qui débuteront le 7 mars.

