Gérald Darmanin demande aux préfets plus de fermeté dans l'expulsion des délinquants étrangers

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur.

Dans un document, long de trois pages et que Le Figaro s'est procuré, Gérald Darmanin a donné des instructions concernant les «mesures nécessaires pour améliorer l'efficacité de la chaîne d'éloignement» de ces sans-papiers qui volent et qui agressent. «En termes de doctrine, la ligne est claire : la rétention doit être prioritairement destinée aux étrangers en situation irrégulière (ESI) auteurs de troubles à l'ordre public.»

Aucune exception ne semble être tolérée. Bien conscient que les centres de rétention sont au bord de la saturation, le ministre de l'Intérieur prévient : «En cas de manque de places disponibles, il convient de libérer systématiquement les places occupées par les ESI sans antécédents judiciaires non éloignables et de les assigner à résidence». Toujours selon les informations du Figaro basées sur cette note, le ministre prévoit aussi d'augmenter les places en centre de rétention et demande à ce que les préfets utilisent plus souvent les assignations à résidence.