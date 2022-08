Gérald Darmanin décide de faire appel de la suspension de l’expulsion de l’imam Hassan Iquioussen

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé faire appel de la décision du tribunal administratif de Paris concernant l'imam Hassan Iquioussen.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé ce vendredi faire appel de la décision du tribunal administratif de Paris concernant l'imam Hassan Iquioussen. Le tribunal venait de suspendre l'expulsion de cet imam vers le Maroc, ordonnée par Gérald Darmanin la semaine dernière en raison de propos antisémites, homophobes et « antifemmes ».

Dans un communiqué, publié juste après la décision du tribunal, le ministère de l'Intérieur regrette cette suspension, prononcée « malgré l’avis favorable de la commission d’expulsion, pourtant présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire ».

Le ministère précise aussi que la légalité de cette mesure avait été confirmée par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH).

« Au regard de cette décision, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, bien décidé à lutter contre ceux qui tiennent et diffusent des propos de nature antisémites et contraires à l’égalité entre les femmes et les hommes, annonce faire appel devant le Conseil d'Etat », selon les précisions du communiqué.

La plus haute juridiction administrative va donc devoir trancher ce différend.

