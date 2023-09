Gérald Darmanin accusé d’avoir bénéficié d’un emploi fictif

L’ancien mentor de Gérald Darmanin, l’ex-député Christian Vanneste accuse le ministre d’avoir bénéficié en 2006, d’un emploi fictif de collaborateur parlementaire européen.

Ce sont à peine quelques lignes dans les 306 pages du livre Gérald Darmanin, le baron noir du président. Aux pages 49 et 50, l’ancien député du Nord, le très droitier Christian Vanneste laisse entendre que l’actuel ministre de l’Intérieur a, en 2006, bénéficié d’un emploi de confort au Parlement européen. Une circonlocution pour ne pas dire emploi fictif, s’interrogent sans trancher les journalistes François Vignolle (M6) et Laurent Valdiguié (Marianne), auteurs de la biographie.

Le jeune Darmanin œuvre à cette époque au côté de Vanneste en qualité d’attaché parlementaire « de fait » mais bénévole. Les deux hommes sont depuis brouillés. Le sexagénaire confie qu’il avait, à cette époque, « énormément besoin de lui » : « Mais je n’avais pas les moyens de le payer. Toubon s’en est chargé… »

Jacques Toubon est de 2004 à 2009 député européen. Il aurait offert au cours de l’année scolaire 2005-2006 au jeune militant un stage, puis un « demi-poste » d’assistant parlementaire européen « pour 1.100 euros mensuels pendant un an et demi », en 2006 et 2007. Un petit service entre amis que contestent Jacques Toubon et Gérald Darmanin, interrogés par les deux auteurs du livre.

Lire la suite de l'enquête sur : https://www.streetpress.com/sujet/1694091351-gerald-darmanin-emploi-fictif-parlement-europeen-stage-accusation