Georges Tron a été condamné en appel à 5 ans de prison, dont 3 ans ferme, pour viol et agression sexuelle

Georges Tron a passé sa première nuit à la prison de la Santé, à Paris. L'ancien secrétaire d'Etat du gouvernement Fillon a été condamné ce mercredi soir à cinq ans de prison, dont trois fermes, pour le viol et les agressions sexuelles commis sur Virginie Ettel, une ancienne collaboratrice à la mairie de Draveil, qu'il dirige depuis 1995.

L'adjointe à la Culture Brigitte Gruel, qui comparaissait à ses côtés, a écopé d'une peine de deux ans de prison avec sursis. Dans le même temps, la cour d'assises de Paris, au terme d'un délibéré qui a duré 11 heures, a acquitté en appel Georges Tron pour les faits de viol concernant une autre plaignante, Eva Loubrieu.

M. Tron et Mme Gruel avaient été acquittés en première instance en 2018.

Le viol et l'agression sexuelle en réunion sur Virginie Ettel à deux occasions, en novembre 2009 et en janvier 2010, "sont établis par les déclarations constantes et circonstanciées de la victime", a indiqué la présidente de la cour en lisant le verdict.

Au regard de son statut d'élu, la cour d'assises a également condamné Georges Tron à une peine d'inéligibilité de 6 ans.