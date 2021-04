Gel en France : la plus grande catastrophe agronomique de ce début de XXIe siècle

Julien Denormandie

Interrogé lundi soir sur Audition publique pour LCP, Public Sénat et Le Figaro, quelques heures après une réunion de crise portant sur le dossier, le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie a regretté un «événement climatique dramatique». en indiquant que les pertes économiques toucheront les producteurs de fruits, de vin et la grande culture, dans de nombreuses régions.

Le ministre a qualifié cet épisode météorologique de "plus grande catastrophe agronomique de ce début de XXIe siècle".

Ceci alors que seulement 30 % des viticulteurs sont assurés, et 70 % ne le sont pas parce que les assurances sont trop chères.

Les importations de fruits et légumes étrangers devraient donc augmenter, et, in fine, un effet sur les prix des produits français devrait aussi être observé : «il est très probable qu'il y aura un impact sur le marché et notamment sur le prix des produits français sur les étals d'ici cet été», a noté le ministre.