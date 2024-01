Gabriel Attal promet de réformer l’Aide médicale d’Etat

Gabriel Attal à l'issue du Conseil des ministres.

Interrogé ce mardi à l’Assemblée par le président du groupe Les Républicains, Olivier Marleix, lors des questions au gouvernement, Gabriel Attal s’est engagé à honorer la promesse d’Elisabeth Borne concernant la réforme de l'Aide médicale d'Etat (AME), selon des informations du Figaro.

« J’aurai l’occasion de présenter ma déclaration de politique générale et nous aurons l’occasion d’avancer sur un certain nombre de chantiers ensemble. Je suis lucide sur les difficultés (des Français) et totalement mobilisé pour y répondre (...). Elisabeth Borne, ma prédécesseur a effectivement adressé un courrier en prenant un engagement, cet engagement sera tenu », a confié Gabriel Attal.

La refonte de ce dispositif, qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès gratuit aux soins, était au coeur de la bataille politique menée par Les Républicains lors des récents débats à l'Assemblée et au Sénat sur le projet de loi immigration.