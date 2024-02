Gabriel Attal dévoile le calendrier des réformes pour 2024

Gabriel Attal a fixé le cap de l'action de son gouvernement pour l'année 2024 dans un entretien accordé au Parisien.

Le Premier ministre Gabriel Attal a détaillé les ambitions du gouvernement pour l'année 2024. Dans un entretien au Parisien, il a évoqué les mesures qui seront appliquées dans les prochains mois. L’action gouvernementale devrait apporter plus de réponses à la crise des agriculteurs et sur la crise du logement.

Après le remaniement, le Premier ministre a tenu à fixer ses « priorités ». Dès ce printemps, Gabriel Attal va répondre à « l'urgence agricole ». Gabriel Attal a indiqué qu’il « tiendra (ses) engagements » et préparera « le projet de loi d'orientation agricole qui sera présenté autour du Salon de l'agriculture ».

Afin de répondre à « l'urgence pour l'activité économique », le Premier ministre a l’intention de vouloir « lever un à un les carcans qui brident les Français ». Le gouvernement devrait présenter un projet de « loi Macron 2 » avant l'été pour « libérer l'activité économique, la croissance, le développement industriel ».

En septembre 2024, un « projet de l'acte II de la réforme du marché du travail » sera également présenté.

Face à l’ampleur de la crise de l’immobilier, Gabriel Attal souhaite construire 30.000 nouveaux logements d'ici trois ans. 20 territoires vont bénéficier d'une simplification des procédures de construction.

Dans le domaine de l’Education nationale, Gabriel Attal a précisé qu’il y aurait une plus grande sévérité avec les élèves indisciplinés via des « sanctions éducatives » plus précoces, sans nécessairement passer par un conseil de discipline. Concernant la rentrée scolaire de septembre 2024, les groupes de niveaux seront bien instaurés dans les classes de sixième et de cinquième.

Concernant la lutte contre le trafic de drogue, Gabriel Attal a dévoilé dans cet entretien qu'un « nouveau plan anti-stups » sera présenté en mars pour lutter contre le trafic de drogue, notamment dans les villes moyennes. L’objectif sera de permettre de « geler et de saisir les avoirs des trafiquants » pour freiner les trafics.

Revoici donc le calendrier des réformes du gouvernement de Gabriel Attal pour l’année à venir :

- le projet de loi d'orientation agricole (au printemps 2024), le plan anti-stups (en mars), le plan « Vie tranquille » contre les cambriolages et projet de loi Macron 2 pour l’économie (lors de l’été 2024), la simplification de procédures pour construire 30 000 logements neufs (lors de l’hiver 2024), l’entrée en vigueur de groupes par niveau scolaire en 6e et 5e (en septembre) et la généralisation du RSA contre 15h d'activité par semaine à la fin de l’année 2024.