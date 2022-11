G20 et guerre en Ukraine : Emmanuel Macron souhaite que la Chine fasse pression sur la Russie

Emmanuel Macron va s'entretenir avec Vladimir Poutine après le sommet du G20.

Emmanuel Macron est arrivée à l'aéroport international Ngurah Rai pour participer au sommet du G20 à Bali en Indonésie ce lundi 14 novembre. Le chef de l’Etat français va insister ce mardi auprès de son homologue chinois Xi Jinping sur le fait qu'il est aussi dans « l'intérêt » de la Chine de « faire pression » sur la Russie concernant l'Ukraine, a déclaré ce lundi la présidence française.

Selon la présidence française, il lui dira ceci : « Ton intérêt comme le mien est de faire pression sur la Russie pour qu'elle retourne à la table des négociations et respecte le droit international ».

L'Elysée a annoncé qu'Emmanuel Macron appellerait Vladimir Poutine après le sommet du G20. Le président russe est l'un des grands absents du G20. La délégation russe est officiellement représentée par Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères.

Le président français a l’intention de « continuer » à parler avec son homologue russe Vladimir Poutine, grand absent du sommet du G20 à Bali en Indonésie. Il appellera le chef du Kremlin après cette réunion, a précisé ce lundi 14 novembre l'Elysée.

« Il y a une série de tensions et un isolement (…) qui est une des causes de ce choix » de Vladimir Poutine de ne pas venir mais le chef de l'Etat va « continuer à discuter » avec lui, et « l'appellera après ce G20 », a clarifié la présidence française.