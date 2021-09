Fusion entre TF1 et M6 : le président du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel considère que le projet est naturel et compréhensible

Studio TF1

Il est «naturel» et «compréhensible» que les acteurs du paysage audiovisuel français se «mettent en ordre de marche» pour «développer leur capacité d'investissement et une sorte de souveraineté culturelle», a dit mardi Roch-Olivier Maistre, le président du CSA, qui doit rendre début 2022 son avis sur le projet de fusion entre TF1 et M6 note Le Figaro.

Saisi au début de l'été, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit débuter cette semaine les auditions des deux diffuseurs et de l'ensemble des acteurs du marché (producteurs, concurrents, opérateurs, sociétés d'auteurs), a-t-il ajouté à l'occasion des 15e Rencontres de l'Udecam, le rendez-vous des publicitaires français.

La fusion entre TF1 et M6/RTL, aujourd'hui propriété du groupe allemand Bertelsmann via RTL Group, doit pour cela obtenir également l'assentiment de l'Autorité de la concurrence, qui doit analyser l'opportunité de créer un acteur représentant les trois quarts du marché français de la publicité sur la télévision gratuite