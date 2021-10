Emmanuel Macron lors de la présentation du plan France 2030 à l'Elysée, le mardi 12 octobre.

A six mois de l’élection présidentielle, Emmanuel Macron a présenté, ce mardi matin, son plan « France 2030 », un programme d’investissements de près de 30 milliards d’euros. Ces crédits sont destinés à soutenir des innovations de rupture et à réconcilier les starts-up et l’industrie, pour créer les champions français de demain.

Ce plan repose sur dix grands objectifs. Les premiers crédits seront budgétés dès 2022.

1 - Nucléaire

Le nucléaire sera au cœur de ce plan d’investissement massif. Emmanuel Macron souhaite " faire émerger des réacteurs nucléaires de petites tailles d’ici à 2030". Ils ont l’avantage d’être "beaucoup plus sûrs". "La sûreté est un point clé". L’autre priorité sera de "réduire les déchets" nucléaires. Pour atteindre ces objectifs, un milliard d’euros sera investi dans "plusieurs familles technologiques".

2 - Hydrogène vert

Emmanuel Macron n’a pas caché son ambition de devenir leader sur l’hydrogène vert d’ici à 2030. Il a fixé comme horizon d’avoir "au moins deux Gigafactory d’électrolyseurs" d’ici à 2030 pour permettre de "décarboner nos trains, nos avions, nos bus…"

3- Décarboner l’industrie

Emmanuel Macron a annoncé "plus de 8 milliards d’euros" d’investissements pour décarboner l’industrie dont "les grandes cimenteries, les grandes aciéries…".

4 - Véhicules électriques

L’industrie automobile bénéficiera du plan France 2030. Le chef de l’État souhaite "produire près de 2 millions de véhicules électriques et hybrides". Les moyens financiers déployés devront permettre d’investir sur les batteries mais aussi sur les véhicules.

5- Avion bas carbone d’ici à 2030.

Emmanuel Macron a mis sur la table, l’objectif de produire "le premier avion bas carbone d’ici 2030". 4 milliards d’euros seront mobilisés pour les transports du futur.

6- Révolution agroalimentaire

Les crédits de France 2030 concerneront aussi l’agroalimentaire. afin de produire une alimentation "saine, durable et traçable".

7- 7,5 milliards pour la santé

Selon Emmanuel Macron, "Les traitements les plus innovants ont tendance à s’inventer ailleurs". 7,5 milliards d’euros supplémentaires seront alloués à la santé et à la recherche. L’objectif est de voir émerger "20 bio médicaments" pour lutter notamment contre "les cancers et les maladies émergentes".

8- Culture

Des crédits seront également alloués à la culture. Selon Emmanuel Macron,"La France a inventé les droits d’auteur, l’exception culturelle… C’est un combat civilisationnel".

9- Conquête spatiale…

Le spatial sera aussi l’un des enjeux de ce plan d’investissements notamment dans le domaine des "mini-lanceurs réutilisables".

10- Grands fonds marins

L’exploration des "grands fonds marins" sera aussi l'un des enjeux de l'innovation de demain. Selon le chef de l'Etat, "c’est un levier de compréhension du vivant et d’accès à des métaux rares".