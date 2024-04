Formation des enseignants : Macron annonce un concours à Bac+3 au lieu de Bac+5

Emmanuel Macron ce matin dans une école parisienne.

Emmanuel Macron a annoncé ce vendredi 5 avril un changement dans la formation des enseignants à partir de «l'année prochaine», une mesure pour tenter de remédier à une crise de recrutement des professeurs. «Le concours sera passé à la fin de la Licence», soit à bac+3 au lieu de bac+5 actuellement, a déclaré le chef de l'État lors d'un déplacement dans une école à Paris.

«On va monter en charge dès l'année prochaine et en fait sur deux ou trois ans, on va le systématiser». Le projet de l'exécutif doit permettre, selon Emmanuel Macron, «de bien mieux former, de mieux préparer (...) et de mieux reconnaître aussi nos compatriotes qui veulent s'engager dans ce métier».

On voit bien que le système qu'on a adopté ces dernières décennies n'était sans doute pas le meilleur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faisait naviguer les enseignants pendant cinq ans post-bac avec des filières qui étaient diverses et variées», a commenté le chef de l'État.