Faillite de SVB : le système bancaire américain est « solide », assure le président Joe Biden

Le président américain Joe Biden s'est voulu rassurant lundi après les turbulences suscitées par les difficultés de la banque californienne SVB (Silicon Valley Bank).

Le président américain Joe Biden s'est voulu rassurant lundi matin, assurant que « les Américains peuvent avoir confiance dans le fait que le système bancaire est solide », après les turbulences suscitées par l'écroulement de la banque californienne SVB (Silicon Valley Bank).

« Vos dépôts seront disponibles quand vous en aurez besoin », a-t-il déclaré depuis la Maison Blanche.

Joe Biden a également promis que les contribuables américains ne seraient pas responsables des pertes d'une faillite bancaire, et a appelé le Congrès à « renforcer » la régulation du secteur.

La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, sur un marché encore secoué par la série de faillites bancaires des derniers jours et le spectre d'une possible contagion, malgré des annonces fortes des autorités américaines pour garantir les dépôts.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,59%, l'indice Nasdaq reculait de 0,80%, l'indice élargi S&P 500 perdait 1,08%, et plusieurs banques régionales s'effondraient. La banque régionale américaine First Republic a ainsi dévissé de plus de 65% à l'ouverture de Wall Street.

En fermant la Silicon Valley Bank dès vendredi, les autorités américaines ont réagi « rapidement ». Et Joe Biden s’en félicite.

Alors que la panique bancaire guette et que certains experts anticipent une crise financière, le Président des Etats-Unis a tenu à être rassurant :

« Les Américains peuvent se rassurer, le système bancaire est solide ».

En fin de semaine dernière, les liquidations de la Silvergate Bank, de la Signature Bank et de la Silicon Valley Bank ont inquiété les investisseurs. Pour éviter la perte de confiance dans le système bancaire et des retraits massifs des dépôts, les autorités américaines ont pris plusieurs mesures durant le week-end. Elles ont notamment annoncé vouloir garantir le retrait de l’intégralité des dépôts de la SVB. La Réserve fédérale américaine (Fed) s’est engagée à prêter les fonds nécessaires à d’autres banques qui en auraient besoin pour honorer les demandes de retraits de leurs clients.