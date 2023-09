Face à la hausse du prix de l’essence, Xavier Bertrand demande une ristourne « pour tous » à l’Etat

Xavier Bertrand s'est exprimé sur le prix de l'essence sur le plateau de France Info.

Invité ce vendredi sur France Info, Xavier Bertrand a appelé l’Etat à agir face à la hausse des prix de l’essence. Il a notamment rappelé que le litre de carburant est actuellement autour de deux euros à la pompe.

Reconnaissant que « l'état des finances publiques » de la France n'autorise pas une ristourne de 30 centimes comme celle appliquée il y a un an, Xavier Bertrand a prôné une ristourne « pour tous » de 15 à 20 centimes sur le prix du litre d'essence.

« Quand on veut cibler, c'est un fiasco. C'est trop compliqué, ça ne fonctionne pas », a confié Xavier Bertrand.

Selon lui, « quand les prix de l'essence augmentent, il y a un effet d'aubaine pour l'Etat (qui prélève plus d'impôts) et je demande donc que l'Etat n'ait pas un effet d'aubaine aussi important et qu'il rende l'argent des Français ».