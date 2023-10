Etats-Unis : le suspect de le tuerie de Lewiston retrouvé mort

Des fleurs déposées près d'un mémorial à Lewiston.

L'homme soupçonné d'avoir tué 18 personnes mercredi à Lewiston, dans le Maine (Etats-Unis), a été retrouvé mort, ont annoncé les autorités américaines vendredi soir.

"La police de l'État du Maine a localisé le corps de Robert Card à Lisbonne. Il est mort", a déclaré le gouverneur Janet Mills lors d'une conférence de presse. "J'ai appelé le président Biden pour l'informer de cette nouvelle."

Selon les autorités, Robert Card est mort d'une blessure par balle apparemment auto-infligée. Son corps a été retrouvé près d'une rivière, à environ 16 km de Lewiston, où s'est déroulée la fusillade de mercredi soir.

Cette découverte met fin à une chasse à l'homme de 48 heures, qui avait donné lieu à des ordonnances de confinement sur place et à la fermeture des écoles et des entreprises alors que les forces de l'ordre fouillaient la zone.

La fusillade de mercredi dans un bowling et un restaurant à Lewiston a fait 18 morts et 13 autres blessés. Il s'agit de la fusillade de masse la plus meurtrière aux États-Unis depuis le massacre de l'année dernière dans une école d'Uvalde, au Texas.

Le président américain Joe Biden a fait part de son soulagement, vendredi soir, et a réitéré son appel au Congrès pour qu'il s'attaque à la violence armée. "Les Américains ne devraient pas avoir à vivre ainsi", a-t-il déclaré dans le communiqué. "J’appelle une fois de plus les républicains du Congrès à remplir leur obligation d’assurer la sécurité du peuple américain. En attendant ce jour, je continuerai à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour mettre fin à cette épidémie de violence armée. La communauté de Lewiston – et tous les Américains – ne méritent rien de moins."