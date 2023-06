Etats-Unis : Dans un enregistrement, Trump se vante d'avoir conservé des document classés confidentiels

Voilà une révélation qui risque d'embarrasser l'ancien président des États-Unis, de nouveau candidat dans la course pour revenir à la Maison Blanche en 2024, dans son procès pour avoir conservé et refusé de rendre des milliers de documents confidentiels après sa défaite de 2020. L'accusation, grave, implique d'avoir mis la sécurité des États-Unis en péril, puisqu'aucun contrôle fédéral n'était possible sur les documents et que la sécurité de sa résidence de luxe à Mar-a-Lago, en Floride n'était pas assurée. D'après des témoins, les documents étaient entassés dans une pièce sans protections. Début juin, l'ancien président américain a plaidé non-coupable.

Cependant, la chaîne de télévision CNN, la bête noire médiatique de M. Trump, s'est procuré un enregistrement datant de juillet 2021 qui pourrait être dévastateur pour la défense de Donald Trump. On y entend l'ancien locataire de la Maison Blanche se vanter d'avoir conservé des documents confidentiels.

"J'ai une grosse pile de documents (...) regardez", dit-il, en faisant référence à quelque chose qu'il qualifie de "très confidentiel" et précisant que cette conversation a lieu "off the record" et n'est donc pas censée être retranscrite ou diffusée. CNN décrit l'enregistrement comme provenant d'une interview donnée par Donald Trum à des personnes travaillant sur les mémoires de Mark Meadows, l'ancien chef de cabinet de l'ex-président américain. Lorsque ses paroles sont prononcées, Donald Trump, deux membres de son équipe, un écrivain et un éditeur sont dans la salle.

Suit une séquence sur un document particulier, lié à un projet d'attaque sur l'Iran, dont M. Trump dit clairement qu'il est confidentiel, qu'il aurait pu le déclassifier mais que "ça n'est plus possible maintenant".

Deux ans après avoir été enregistrée, la séquence audio est l'élément de preuve "le plus important" dans cette affaire, où le président joue sur sa bonne foi, assure l'analyste juridique du média américain. Donald Trump risque plusieurs années de prison mais surtout de perturber sa campagne présidentielle. Donné favoris dans les sondages, Donald Trump devient de plus en plus répulsif pour les électeurs modérés, au point que plusieurs membres de son parti ont commencé à prendre leurs distances avec lui.