Valérie Pécresse prononce un discours lors d'une réunion avec des responsables du parti Les Républicains à Paris, le 11 décembre 2021.

Valérie Pécresse, candidate Les Républicains pour l'élection présidentielle, a annoncé qu'elle saisissait le CSA suite à la diffusion d'une interview d'Emmanuel Macron diffusée mercredi soir sur TF1, au moment même où elle devait intervenir sur BFMTV. Valérie Pécresse s'est exprimée sur ce dossier lors d'une visite à Calais.

"J'ai saisi le CSA" car "on ne peut pas avoir un président candidat qui se fait ouvrir les chaînes de télévision à la demande et pendant des heures fait sa campagne, alors que ses adversaires doivent se contenter de cinq minutes de duplex pour lui répondre. Ce n'est pas ma conception de la démocratie" et "je demande au CSA de rétablir l'égalité des temps de parole et le fair-play démocratique".

TF1 et LCI ont annoncé lundi qu'elles diffuseraient ce mercredi à 21h05 un grand entretien avec Emmanuel Macron. Il sera interrogé sur le bilan de son quinquennat et sur les perspectives pour le pays. Cet entretien est intitulé "Où va la France ?" et a été enregistré dans les conditions du direct, selon le groupe TF1 à l'AFP.

Valérie Pécresse devait participer à la même heure à l'émission politique "Face à BFM", programmée à 20h50. Cette émission a été reportée "compte tenu de l'interview d'Emmanuel Macron", a précisé BFMTV.